03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00
Amacı generallere gözdağı vermekti
FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında verilen hükmün gerekçesi yazıldı.
Gerekçeli kararda Sarıkaya’nın, örgütün talimatıyla dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ı genelkurmay başkanı olmasının önüne geçmek için Şemdinli soruşturmasına dâhil ettiği, bu şekilde örgüte karşı olan diğer generallere de gözdağı verildiği belirtildi. Kararda “Sanık, Yaşar Büyükanıt’ın genelkurmay başkanlığını engellemek, diğer generallere de gözdağı vermek, TSK içindeki hiyerarşik düzeni bozup FETÖ’nün kendi mensuplarını yerleştirmek doğrultusunda soruşturmalarına yön verdiği anlaşılmıştır” denildi.