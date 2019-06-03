Amacı generallere gözdağı vermekti

Gerekçeli kararda Sarıkaya’nın, örgütün talimatıyla dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ı genelkurmay başkanı olmasının önüne geçmek için Şemdinli soruşturmasına dâhil ettiği, bu şekilde örgüte karşı olan diğer generallere de gözdağı verildiği belirtildi. Kararda “Sanık, Yaşar Büyükanıt’ın genelkurmay başkanlığını engellemek, diğer generallere de gözdağı vermek, TSK içindeki hiyerarşik düzeni bozup FETÖ’nün kendi mensuplarını yerleştirmek doğrultusunda soruşturmalarına yön verdiği anlaşılmıştır” denildi.