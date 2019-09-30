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İstanbullunun metrobüs çilesi!

İstanbullunun metrobüs çilesi!

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen İstanbullular Altunizade metrobüs durağında oluşan uzun kuyruklar nedeniyle perişan oldu. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulmamasına sert tepki gösterdi.

Metrobüs hattının genelde yoğunluk yaşanmayan durakları arasında bulunan Altunizade, bu sabah insan seline uğradı. İşine ve okuluna gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, üst geçit ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

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Olaya tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepkilerinde “Her şey çok güzel olacak diyen başkan nerede?”, “Yazık değil mi bu insanlara?”, “Hazır sistemi bile işletmekten acizsiniz”, “CHP demek kuyruk demektir” ifadelerini kullandı.

Liyakat temelli atamalar yapacağı vaadinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım AŞ’nin başına, Haberler internet sitesinin aktardığına göre, gazeteci kökenli İBB Sözcüsü Murat Ongun’u getirmişti.

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