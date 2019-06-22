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Altun'dan açıklama: İthamları şiddetle reddediyoruz

Altun'dan açıklama: İthamları şiddetle reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu sonrasındaki gelişmelere ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, bugüne kadar terörle kesintisiz şekilde mücadele etmiş; milleti, devleti, bayrağı ve vatanı için canlarını feda eden kahramanlarımızın her zaman yanında yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu. 

Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na ve Pençe Harekatı'na kadar terörü kaynağında kurutmak için verilen her mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve iradesinin başrolü oynadığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti: 

"Son günlerde PKK terör örgütü ile onun uzantısı konumundaki parti arasında yaşanan güç savaşını gün yüzüne çıkaran bir mektup üzerinden, böyle bir mücadeleyi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Örgüt elebaşlarının terör yuvalarından yolladıkları videolarla, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin tweetlerle bazı siyasilere destek vererek İstanbul seçimi üzerinden hesaplaşmalarını görmezden gelenler bilmelidir ki bu ithamları milletimizin ferasetinde boğulacaktır."

"Cumhurbaşkanımız her türlü kirli oyunlardan uzaktır" 

"Yine bilinmelidir ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır. Recep Tayyip Erdoğan sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak yine milleti için mücadele eder." ifadesini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"Milletimiz, olan bitenin farkındadır. Milletimiz, aynı zamanda 'Kandil'e mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır."

(AA)

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