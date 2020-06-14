Altun ve eşini hedef alan CHP'li Avcı'ya dava

CHPnet adı verilen ve resmi olarak parti içi iletişim ve duyuruların paylaşıldığı sistemde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesine yönelik ifadelerle ilgili Altun çiftinin avukatı Sezgin Tunç açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ZARAR VERME KASTI

“CHP üyesi ve yöneticisi Mücahit Avcı’ya ait olduğu iddia edilen hesaptan CHP’nin iç iletişim portalı CHPNet platformunda Sayın Cumhurbaşkanımız için “diktatör” hakaretinde bulunulduktan sonra kendisine doğrudan zarar verme kastıyla müvekkil Fahrettin Altun’a kolayca zarar verilebileceği, bu suretle gerçek amaçları olan Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar verilmesi hedefi izhar edilmiş olup bu beyanları içeren görüntü yazılı ve görsel medyada yayınlanmıştır.” “Hiçbir insani, ahlaki ve hukuki sınır tanımadan kişinin mahremiyetinden konut dokunulmazlığına kadar her değeri ezip çiğneyen bu azgın zihniyete karşı daha önce de yaptığımız gibi, iddiaların gerçekliği ve sorumluların tespiti için müvekkiller adına tüm hukuki yollar sonuna kadar kullanılacak ve neticeleri adım adım takip edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Twitter ne denli taraflı olduğunu gösterdi



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk’te Twitter’ın sansür kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal şunları söyledi: “İddia ne? Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek. Benim Tweet’imi de örnek koymuşlar. Benim bu harekata destek mahiyetinde attığım tweet, HDP’nin PKK ile ilişkisi bunu dünya alem biliyor. Trump geçtiğimiz hafta uyarıda bulundu. Ama bu hareketiyle Twitter tarafsız platform olmadığını, taraflı bir yayıncı gibi davrandığını ve içeriye müdahale ettiğini ortaya koydu.”

