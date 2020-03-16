Altun: Cumhurbaşkanımız, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın çarşamba günü başkanlık edeceği yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesindeki kapsamlı eşgüdüm toplantısının ardından millet-devlet birlikteliğiyle atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.