Altını olanlar dikkat! Gram altın 462 liraya kadar düştü

Gram altın son dakika itibariyle 462 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor. Altındaki hareketliliği yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar yeni gelişmeleri anbean yakında takip ediyor. Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceği mesajını vermesinin ardından dolardaki gerilemeye paralel olarak altın fiyatlarında bir anda düştü. Peki Altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? Altın fiyatlarındaki son durum nedir? Analistler, koronavirüs ile ilgili gelen olumlu aşı haberlerinin de bu düşüşte etkisi olduğunu fakat aşı tarihinin henüz netleşmemiş olması altındaki bu düşüşü frenlediğini belirtti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 liradan işlem görürken Cumhuriyet altını ise 3.110 liraya kadar gerilemiş durumda. İşte 13 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DAKİA

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.879 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki sert düşüşlerin etkisiyle altının gram fiyatının hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kaybettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın en 200 puanlık faiz artırımına gideceği mesajını vermesinin ardından dolardaki gerilemeye paralel olarak altın fiyatlarında bir anda düştü. Analistler, koronavirüs ile ilgili gelen olumlu aşı haberlerinin de bu düşüşte etkisi olduğunu fakat aşı tarihinin henüz netleşmemiş olması altındaki bu düşüşü frenlediğini belirtti.