Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor! İşte 20 Ekim son dakika gram, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken vatandaşlar güncel altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Çeyrek altın ise son dakika itibariyle 792 liradan işlem görürken Cumhuriyet altınında düşüş sürüyor. İşte 20 Ekim Salı günü altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

Gram altın, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 483 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın düşerken 792 lira, Cumhuriyet altını da 3.160 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DAKİKA

Altının ons fiyatında da düşüş sürerken 1902 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin haber akışının da altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.