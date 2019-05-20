Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın ilk gününde çeyrek altın 406,00 lira, Cumhuriyet altını 1.681,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 248,20 liradan işlem gördü.
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 248 lira seviyesinde dengelendi. AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların merkezinde olan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini belirtti.
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 406 TL
Yarım altın: 813 TL
Tam altın: 1622 TL
Cumhuriyet altını: 1681 TL
Gram altın: 248 TL
14 Ayar altın: 141 TL
18 Ayar altın: 181 TL