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  3. Almanya'da yaşayan Türklerden 'Vatanına Bayrağına Sahip Çık' mitingi

Almanya'da yaşayan Türklerden 'Vatanına Bayrağına Sahip Çık' mitingi

Almanya'da yaşayan Türklerden 'Vatanına Bayrağına Sahip Çık' mitingi

Almanya'nın Wuppertall kentinde "Vatanına Bayrağına Sahip Çık" sloganıyla düzenlenen mitingde bir araya gelen Türkler, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

Bölgede faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği yürüyüş, şehir merkezindeki Alte Freiheit Meydanı'ndan başladı.

Ellerinde bayraklar ve dövizler taşıyarak yürüyen 500 Türk, hep bir ağızdan slogan atarak terörü lanetledi.

Mitingin öncülerinden Türkiye Sevdalıları Wuppertal inisiyatifi sözcüsü Murat Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizler ülkemizin dünya ülkeleri tarafından kıskaca alındığını, şantaja uğradığını görünce bayrağımıza, vatanımıza, sahip çıkmak istedik. Ülkemizin yalnız olmadığını ve ülkemizi yönetenler aleyhine söylemlerde bulunulmasını kabul edemeyiz." dedi.

İstiklal Marşı okunarak başladıkları etkinlikte, komando marşı okuyup asker selamı vererek Türk ordusuna moral olmak istediklerini dile getiren Güneş, "Böylece ülkemize sahip çıktığımızı göstermek istedik. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir' gibi sloganlarla yürüdük. Bir kez daha vatanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. 'Türkiye'miz yalnız değildir', 'Hepimiz Mehmetçik'iz' diye sloganlarımızı attık." diye konuştu.

Mitinge katılan Mustafa Özdemir de Alman basınının yalan haber yaparak insanları aldatmaya ve terör örgütlerini aklamaya çalıştığını belirterek, "Burada toplanan insanları bir kenara bırakın kendi içinizdeki insanlar bile size inanmıyor. Bizim ordumuz oradaki masum halkı terör örgütlerinden kurtarmak için gelmiştir." ifadesini kullandı.  (AA)

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