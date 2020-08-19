Almanya'da Türk gence polis şiddeti! 'Boğazımı sıktılar, copla enseme vurdular'

Hamburg’un Neustadt semtinde 15 yaşındaki Kadir Holdur, elektrikli scooter’ı kaldırımda sürdüğü ve yanında kimliği olmadığı için polisten şiddet gördü. Polislerin Holdur’u gözaltına almaya çalışması vatandaşlar tarafından görüntülendi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ



Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polisin sert müdahalesi büyük tepki topladı. Darp raporu alan Kadir Holdur yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Boğazımı sıktılar, nefesimi kestiler. Bende korktum ve şoka girdim. Ben sadece polisleri ittim. Direnince önce 4 polis daha geldi. Polisler copla enseme vurdular. Dizleriyle boynuma bastırdılar. Bir polis de yüzüme biber gazı sıktı. Ters kelepçe takıp beni karakola götürdüler.”