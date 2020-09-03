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  3. Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu
03 Eylül 2020 Perşembe 16:04 | Son Güncelleme:

Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu

Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri.. Almanya'nın Solingen kentinde bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Alman polisi ülkenin Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedenini buldu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.

Alman medyasında yer alan habere göre, kent polisi Hasselstrasse semtindeki evle ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı.

Ayrıntılar geliyor...

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