Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu

Alman polisi ülkenin Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedenini buldu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.



Alman medyasında yer alan habere göre, kent polisi Hasselstrasse semtindeki evle ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı.

Ayrıntılar geliyor...