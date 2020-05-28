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  3. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'nin görüşmeye çağrıldığını duyurdu
28 Mayıs 2020 Perşembe 14:47 | Son Güncelleme:

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'nin görüşmeye çağrıldığını duyurdu

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'nin görüşmeye çağrıldığını duyurdu

Son Dakika Haberleri.. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni Bundestag'taki bazı emaillerin Rusya tarafından ele geçirilmesi hakkında görüşmeye çağırıldığını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni Bundestag'taki bazı emaillerin Rusya tarafından ele geçirilmesi hakkında görüşmeye çağırıldığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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