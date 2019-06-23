Alman PKK'lı, K. Irak'ta etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak’ta düzenlenen hava harekâtında öldürülen 7 PKK’lı teröristten birinin, Almanya’dan örgüt saflarına katılan Sarah Handelman olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK’ya karşı düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Kuzey Irak’ta PKK hedeflerine düzenlenen son operasyonlarda 7 PKK’lı terörist birden etkisiz hale getirilmişti.

KOD ADI SARA DORŞİN

Bu teröristlerden birinin Alman Sarah Handelman olduğu belirlendi. Almanya’dan Kuzey Irak’a giderek PKK’ya katılan Handelman’ın cesedinin ne olduğu henüz belli değil. Örgüt içerisinde Sara Dorşin kod adını alan Alman, 34 yaşındaydı.