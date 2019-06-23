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  3. Alman PKK'lı, K. Irak'ta etkisiz hale getirildi

Alman PKK'lı, K. Irak'ta etkisiz hale getirildi

Alman PKK'lı, K. Irak'ta etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Almanya’dan PKK’ya katılan Sarah Handelman olduğu belirlendi. 

Kuzey Irak’ta düzenlenen hava harekâtında öldürülen 7 PKK’lı teröristten birinin, Almanya’dan örgüt saflarına katılan Sarah Handelman olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK’ya karşı düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Kuzey Irak’ta PKK hedeflerine düzenlenen son operasyonlarda 7 PKK’lı terörist birden etkisiz hale getirilmişti. 

KOD ADI SARA DORŞİN 

Bu teröristlerden birinin Alman Sarah Handelman olduğu belirlendi. Almanya’dan Kuzey Irak’a giderek PKK’ya katılan Handelman’ın cesedinin ne olduğu henüz belli değil. Örgüt içerisinde Sara Dorşin kod adını alan Alman, 34 yaşındaydı. 

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