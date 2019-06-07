Alman medyasından Mesut Özil'in düğünü ile ilgili skandal duyuru

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in evliliği Türk basını kadar Alman basınının da ilgi odağında. Amina Gülşen ile evlenen Mesut Özil, düğününe Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

Bu durum Alman medyasında konuşulan konulardan biri oldu. Alman Welt gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetli olduğu düğüne gidecekler için bazı öneriler sıraladı.

"DÜĞÜNE GİTMEYİN"

En başta Almanlardan düğüne gitmemesi istendi. Haberde düğüne davet edilenlerin daveti nazikçe reddetmesi gerektiği belirtildi.

Alman gazete düğüne gidecek olanların daveti telefonda reddetmesinin zor olacağını söyleyerek "Yazılı olarak reddedin" önerisinde bulundu.

"FOTOĞRAF ÇEKMEYİN"

Gidecek olanların ise Erdoğan ile fotoğraf çekilmemesi talep edildi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çeken Mesut Özil, Almanya'nın gündemime oturmuştu.

(Ensonhaber)