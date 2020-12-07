Alman medyasından çarpıcı analiz: Türkiye artık tehditlere boyun eğmiyor

Türkiye’nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika konusunda attığı kararlı adımlar Alman medyasında endişe yarattı. Alman gazetesinde yer alan bir analizde, Başkan Erdoğan'ın Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirdiği ve bu güç sayesinde AB ve ABD'den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediği belirtildi.

Yeni Şafak'ın Alman Tagesspiegel gazetesine dayandırdığı haberinde Türkiye’nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika konusunda attığı kararlı adımları inceleyen bir yazıya yer verdi.

"ERDOĞAN TEHDİTLERDEN ETKİLENMİYOR"

Erdoğan’ın, Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB VE ABD’den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi. Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor” başlıklı haberde, Başkan Erdoğan’ın politik gücüne dair oldukça ses getiren ifadelere yer verildi.

"TÜRKİYE KARARLI BİR YOL İZLİYOR"

Rusya’dan S-400 alan ülkenin, NATO müttefiklerinin itirazlarına aldırmadığını ve yaptırım sözlerinden etkilenmediğini belirten Alman gazete, Türkiye’nin aynı bağımsız ve kararlı tavrı Akdeniz’deki sondaj çalışmalarında da izlediğini söyledi.

Bölgedeki çıkarlarının zarara uğrayacağı korkusuyla neredeyse tüm devletlere Türkiye’ye karşı yardım çağrısında bulunan Yunanistan’ın, ABD’nin de desteğini aldığını belirten yazı, Erdoğan’ın buna rağmen kararlılıkla sondaj çalışmalarına da devam ettiğine yer verdi.

BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA VURGUSU

Yazıda ayrıca "Erdoğan, Türkiye'yi AB veya ABD tarafından idare edilmesi gereken bir güç olarak görmüyor" ifadeleriyle Türkiye'nin bağımsız politikasına vurgu yapıldı.