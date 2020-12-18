Alman devlet televizyonundan PKK propagandası

Alman Devlet Televizyonu ZDF de “Baskı, terörizm ve ihanet altındaki Kürtler” başlıklı bir belgesel yayınlayarak kapısında Alman ve sözde Kürt devleti bayrağı bulunan bu derneği tanıttı; “Burada Kürt çocukları unuttukları ana dillerini Kürtçe’yi öğreniyor. Bağımsız Kürdistan geleceği için” dedi.

SKANDAL HARİTA!

Belgeselde, “sözde Kürt bölgesi” haritası gösterildi, firari YPG’liler, HDP’liler konuşturuldu. Türkiye, işgalci gösterildi, elebaşı Öcalan’a övgüler dizildi, PKK’lılar ‘özgürlük savaşçıları’ olarak tanıtıldı.