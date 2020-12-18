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18 Aralık 2020 Cuma 03:15 | Son Güncelleme:

Alman devlet televizyonundan PKK propagandası

Alman devlet televizyonundan PKK propagandası

PKK'lılara her türlü zemini sağlayan Almanya, bu kez de terörist kostümü giydirilmiş Kürt ve Ezidi çocuklara Kürtçe eğitim için merkez açtı.

Alman Devlet Televizyonu ZDF de “Baskı, terörizm ve ihanet altındaki Kürtler” başlıklı bir belgesel yayınlayarak kapısında Alman ve sözde Kürt devleti bayrağı bulunan bu derneği tanıttı; “Burada Kürt çocukları unuttukları ana dillerini Kürtçe’yi öğreniyor. Bağımsız Kürdistan geleceği için” dedi.

SKANDAL HARİTA!

Belgeselde, “sözde Kürt bölgesi” haritası gösterildi, firari YPG’liler, HDP’liler konuşturuldu. Türkiye, işgalci gösterildi, elebaşı Öcalan’a övgüler dizildi, PKK’lılar ‘özgürlük savaşçıları’ olarak tanıtıldı.   

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