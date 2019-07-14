'Allah o gece kalbimizden korkuyu aldı'

Kenan KARCI

15 TEMMUZ GAZİSİ MİLLİ GÜREŞÇİ İSMET EKER’İN BABASI ABDÜLKERİM EKER, AKŞAM’A O GECEYİ ANLATTI

Merhum şairimiz Orhan Şaik Gökyay, “Bu vatan kimin?” şiirinde, “Sencileyin hasmın rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir” der… Belki birçoğumuzun empati yapamayacağı bir durum, bir ruh hali baba Abdülkerim Eker’in yaşadıkları. Hain darbe kalkışmasına karşı 4 oğluyla birlikte ölümü göze alarak sokağa çıkan o babanın sesine kulak verince insan, “Vatanperverliğin” ne demek olduğunu daha iyi anlıyor. Biz de sözü daha fazla uzatmadan o gece yaşadıklarını kendisinden dinleyelim: “Hain darbe girişimini televizyon ekranlarında duydum. Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine ben ve 4 tane oğlum Balat’taki evimizden çıkıp, Saraçhaneye doğru ilerledik. Unkapanı Köprüsü’nü geçtikten sonra 4-5 tane genç, “Nereye gidiyorsunuz. Orada hainler insanları öldürüyorlar. Gitmeyin” diye bize telkinde bulundular. Biz de “Madem öyle işin ucunda vatan var. Bizim için şehadet en güzel nimet” dedik. Çocuklarım da, “Söz konusu vatansa, gerisi teferruat” dediler gençlere. Onlar aşağıya doğru gitti, biz Saraçhane’ye geldik. Köprünün üzerine çıktık. Orada gerçekten insanlara kurşun sıktıklarına şahit oldum.

OĞLUMA, “ŞEHADET GETİR” DEDİM

Mermiler kafamın kenarından vızır vızır uçuşurken, kendi kendime “Bu ağaçların üzerinde arıların yuvası vardı da bu gürültüye dayanamayıp uçuşmaya mı başladı’ diye düşündüm. Arılar bizi sokacak diye düşünüyorum. Karanlık olduğu için göremiyorum. Arıları kovalama amaçlı elimi yüzüme götürüyorum. Sonra anladım ki bunlar arı değil, mermi. Çocuklarıma, “Bunlar bize sıkıyorlar, yatın” dedim. Yatarken önümüzde 2 kişi şehit oldu. Sol tarafımızda da 2 kişi şehit oldu. Oğlum İsmet de o an kalçasından vurulmuş. “Baba ben vuruldum” dedi. Ben de, “Oğlum şehadet getir” dedim. O duygu anlatılmaz. Acaba dedim sıra şimdi kimde. 4 oğlumdan biri vuruldu, ikinci, üçüncü kim olacak. O ara kendi kendime dedim ki, “İnşallah ben vurulurum da diğerlerinin ölümünü görmem” diye düşündüm.

HALA 5 ŞARAPNEL PARÇASI VAR

İsmet tekrar, “Baba ben vuruldum” diye seslendi. Ben yanına emekleyerek, sürünerek yaklaştım. “Nerenden vuruldun?” diye sordum. “Arkamdan” dedi. Elimi gezdirdim, baktım kalça tarafından oluk oluk kan akıyor. Hemen o ara zabıta ve polis memuru ve vatandaşlar müdahale etti. Şehit olan kardeşlerimizi ve İsmet’i aldılar. Hastaneye kaldırdık. Hastanede 3 G3 kurşunu isabet ettiğini söylediler. İkisi kalçasını yarıp geçmiş, biri kalçasındaydı. Kalçasındaki kurşunu Haseki’de aldılar. Ama hâlâ içinde 5 şarapnel parçası var. Onları alamadılar. Bu hain darbe girişiminde biz ölümüne vatanımızı koruduk. Bugün olsa yine çıkıp, aynı şeyi yaparız. Biz ölümden korkmuyoruz. Vatanımız, milletimiz sağ olsun.

‘21 KİŞİYE KARŞI KOYARIZ’

Neden sokağa çıkarken, 4 oğlunuzu da yanınıza aldınız. Bu bir ölüme meydan okuma mıydı?

Cumhurbaşkanı devletimizin başı. Zor durumda. Ortada hain bir kalkışma var. O kalkışmaya karşı. Biz de Cumhurbaşkanımızın yanında, devletimizin yanında saf tuttuk. 4 tane oğlumu yanıma aldım. Oğullarıma güvendim. Çünkü hepsi sporcu. Milli güreşçi hepsi. Bunlar en az 3-5 kişiye karşı koyarsa, 4 tane 20 kişi yapar. Bir kişiye de ben karşı koyarsam 21 kişi yapar diye düşündüm. Bunun hesabını yaptım. Çocuklarıma da güvendim. Biz böyle bir günde vatanımız için sokağa çıkmayacaksak, ne zaman çıkacağız.

Sizi sokağa çağıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil de başka bir lider olsaydı ve vatan böyle bir tehditle karşı karşıya kalsaydı yine çıkar mıydınız sokağa?

Tabii bu başımızdaki lidere bağlı. Eğer lider bizim önümüzde olacaksa, ona inanmışsak, güvenmişsek tabii ki bir başkası da olsa çıkardık. Önce vatan, sonra güvenilir, sağlam, dik duran lider. Bu varsa Ahmet olur, Mehmet olur fark etmez. Sonunda vatanımızı, milletimizi kurtaracağız. O gece çok farklı bir geceydi. İnanın şu an burada biri kurusıkı sıksa, oğlumun üzerine siper olurum. “Kaçın” derim. Ama o gece çok farklı bir duygu vardı. Bu bize Allah’ın lütfuydu. Yani o gece, Rabbim bizim kalbimizdeki korkuyu aldı. O gece ben, korku diye bir şey düşünmedim. Eşim dul kalacak, çocuklarımla gideceğim, şehit olacağım. Eşimden de Allah o endişeyi almıştı. “Gitmeyin” diye ısrar etmedi. O duygu çok farklı bir duygu. Başka türlü bir şey olsa inan herkesten önce ben kaçarım. Ama o gece çok farklıydı. Kalbimizde bir korku, çocuklarım için bir endişe yoktu.

"Önce vatan; sonra güvenilir, sağlam ve dik duran lider."

BU VATANI KİMSEYE KAPTIRMAYIZ

Bu olay sizi nasıl etkiledi?

Zor oldu. Bu millet için bir bedel ödedik. Bundan üzüntü duymuyorum. Bu vatan bizim ve bunu herkesin koruması lazım. Birlik ve beraberlik içinde yaşamamız lazım. Bu vatanı kimseye kaptırmayız, böldürmeyiz. Bölmeye çalışanlar da karşısında bu milleti bulur. Bizim hanlarımız hamamlarımız yok. O gün sokağa çıkarken bir su kadar saf ve temiz vatandaşlık duygularıyla çıktık.

NİCE EVLATLAR BEDEL ÖDEDİ, BİZ DE ÖDERİZ

15 Temmuz için mesajınız nedir?

Çok gururluyum. Cumhurbaşkanımız bizim önümüzde kale gibi durdu. Bize gazilik unvanı verdi. Bu yüzden çok mutluyuz, teşekkür ederiz. Bu güzel vatan, Türkiyemiz için nice güzel evlatlar bedel ödediyse, bu bedel şehitlik de gazilik de olabilir. Bizim ailemizden de İsmet gazi olarak bu bedeli ödedi. Çok güzel bir duygu. En azından karınca misalince tarafımızı belli ettik. Bu taraf da milletimizin, devletimizin, vatanımızın tarafı. Çok mutluyuz. Her şey için devletimize teşekkür ediyoruz. Devlerimiz yanımızda, biz devletimizin yanındayız.

AY-YILDIZLI TİŞÖRTLERİ KEFEN NİYETİNE GİYDİK

…Ve gazi oğul İsmet Eker… 15 yaşında ‘Mangal Yürekli’ bir çocuk. “Korkmam, ürkmem gerekiyordu ama ürkmedim” diye anlatıyor göğsünü mermilere siper ettiği o anları… Ve ekliyor. “Vurulduğuma üzülmedim, şehit olamadığıma üzüldüm…” İşte İsmet Eker’in ağzından o kahramanlık hikâyesi.

“Ben zaten gittiğimiz zaman, aradan 10-15 dakika geçmişti. Silahlar daha da yüksek sesle patlamaya başladı. 15 yaşındaydım. Hiç darbe görmemişim. Ama kurşunlara meydan okuduğumun farkındaydım. İnsanlar, “Niye çıktın, sen küçüksün” dediler. Ben sadece 2 cümleyle cevap verdim, “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.” Biz Saraçhane’ye çıktığımızda büyük bir çatışma başladı. Bomba ve silah sesleri duyuldu. Ürkmem gerekiyordu ama ürkmedim. Bir anda eğilmiştim, kurşun geldi. Dikildim ve acı hissettim. Bir anda hissetmedim, vurulduktan 10-15 saniye sonra hissettim. Kalçama dokundum, pantolon yırtıktı. Ama düşmedim, ayaktaydım. Toparlanarak babamın yanına gitmeye çalıştım. Hemen babam bağırdı. Haseki’ye gittik, kurşun alındı. Doktor 5 parça şarapneli alamayacağını söyledi. 3 ay spor yapamadım.

SİLAH YOKTU, YÜREĞİMİZ VARDI

Öleceğim korkusu yaşamadım ama şehit olacağım diye bir gurur vardı içimde. Çünkü peygamberlikten sonra en güzel makam, şehitlik makamı. Önümde iki kişi şehit olduktan sonra ‘Ne oluyor’ diye geri çekildim. Etrafıma baktım, babamlar yok. Bizim elimizde silah yok, yüreğimiz var. Önümdekiler şehit olduktan 1 dakika sonra da ben vuruldum. Evden çıkarken üzerimize ay-yıldızlı tişörtleri kefenimiz olarak giyerek çıktık. “Ölürsek bu kefenimiz olsun” diyerek çıktık.

Darbenin başarısız olduğunu öğrendiğinde ne hissettin?

Hastanede kadınlar vardı, ‘Darbe başarısız oldu’ diye haberler gelmeye başladı. Ben bir yandan mutlu oldum. Bir yandan üzüldüm. Üzülme sebebim şehit olmamamdı. En yüce mertebe şehitlik. Doktorlar geldi baktı. Beni taburcu ettiler.

O günkü milli duygularınla bugünküler arasında fark var mı?

Zaten ben mili güreşçi olduğum için vatanıma, milletime bağlı biriydim. Çünkü ben Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonasında bayrağımı dalgalandırmak istiyorum. Bu darbe oldu, ben gazi oldum. Vatan sevgisi daha da büyüdü. Güreşime daha çok sarıldım. Vatanımı, milletimi yüceltmek, bayrağımı dalgalandırmak için daha çok çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdim. Hem milletime hem Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tutacağım.

Gençlere ne tavsiye edersin?

Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil gelecek sizin eseriniz olacaktır” sözünde de hedef gösterdiği gibi güzel bir gelecek inşa etmeliyiz. Muasır medeniyetlerle aramızdaki farkı kapatmak için bizim herkesten daha çok çalışmamız lazım.

ANNEM ‘VATANA FEDA OLSUN’ DEDi

Bu olaydan sonra annen ne dedi?

‘Vatan sağ olsun oğlum’ dedi. ‘Bütün çocuklarım vatana feda olsun’ dedi.

‘İyi ki de o gece dışarı çıkmışım’ diyor musun?

Elbette iyi ki çıkmışım. Çünkü ben küçük düşünmüyorum. Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı düşünüyorum. Dışarıda da benim hedefim büyük. İnşallah milletvekilliği ve spor bakanlığı istiyorum. Her zaman çalışan ve hedeflerini yüksek tutan biriyim. Millet için nasıl 15 Temmuz’da canımı ortaya koyduysam, sporda da en iyisini yapmak ve en yukarıda olmak istiyorum. Küçük düşünmüyorum. Her zaman daha iyisini, daha yükseğini düşünüyorum. Çünkü bu millete çok iyi hizmetler vereceğimi düşünüyorum.

Yeni benzer bir kalkışma olsa, sokağa çıkar mısın?

Hiç tereddüt etmem. Yine çıkarım ve en önde ben olurum. Ben gençlere sesleniyorum. İnşallah Allah başımıza böyle bir musibet vermez. Ama olursa bütün gençler, vatan için, bayrak için, millet için sokağa çıkmalı.