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  3. Alkollü sürücü dehşeti! Mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü dehşeti! Mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü dehşeti! Mobilya dükkanına girdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü kontrolünü kaybedip yol kenarında bulunan mobilya dükkanına girdi.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı’nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 BCK 33 plakalı otomobil sürücüsü C.K. direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje daha sonra kaldırma çarptı. Aşırı hızlı giden sürücü mobilya dükkanına girerek durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. C.K.’nın hastanede yapılan kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün otomobili kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)


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