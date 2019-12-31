Alkollü araç kullanan yandı: İzmir'de yılbaşında 5 bin 500 polis görev başında

ATAKAN ŞEN

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmirlilerin yılbaşı gecesi, daha huzurlu geçirmesi için görev başında olacak.

Havadan, denizden ve karadan yaklaşık bin ekip ve 5 bin 500 personelin katılımıyla alınacak tedbirler kapsamında 3 hava aracı, 5 deniz aracı, 78 Yunus unsuru, 260 trafik unsuru ve diğer birimlerden 640 ekip görev başında olacak.

Başta konser ve kutlama alanları olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olabileceği alışveriş merkezleri, havaalanı, otobüs terminali, tren garı gibi tüm alanlarda resmi ve sivil olarak görev alacak polis ekipleri, İzmir halkının güvenliği için yapılacak kontrol ve uygulamaların yanı sıra meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN YANDI

Ayrıca trafik unsurlarınca tüm gece boyunca gerçekleştirilecek uygulamalarda özellikle alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri kontrolleri yapılacak. Başta eğlence merkezlerinin etrafında ve ana yollarda olmak üzere İlimizin farklı noktalarında şok uygulamalar yapılacak.