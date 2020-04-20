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  3. Aliyev ve Ruhani, Kovid-19'la mücadeleyi görüştü

Aliyev ve Ruhani, Kovid-19'la mücadeleyi görüştü

Aliyev ve Ruhani, Kovid-19'la mücadeleyi görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için alınan ve alınması gereken tedbirleri konuştu.

Salgın döneminde iki ülke arasındaki taşımacılığın devam etmesinden memnuniyetlerini dile getiren Aliyev ve Ruhani, bu alandaki iş birliğinin geleceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.


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