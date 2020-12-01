Aliyev Fransa'ya seslendi: Çok istiyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.



Aliyev'in konuşmasından satır başları şöyle:

-Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek.

-Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler.

-Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun.

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