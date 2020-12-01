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  • Aliyev Fransa'ya seslendi: Çok istiyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler
01 Aralık 2020 Salı 11:35 | Son Güncelleme:

Aliyev Fransa'ya seslendi: Çok istiyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler

Aliyev Fransa'ya seslendi: Çok istiyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Fransız Senatosu'ndan skandal Dağlık Karabağ kararına ilişkin, "Fransa çok istiyorsa versin Marsilya'yı, Ermeniler orada kendilerine devlet kursun." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Aliyev'in konuşmasından satır başları şöyle:

-Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek.

-Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler.

-Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun.

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