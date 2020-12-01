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01 Aralık 2020 Salı 11:49 | Son Güncelleme:

Aliyev dünyaya seslendi: Herkes bu gerçekliği kabullenecek

Aliyev dünyaya seslendi: Herkes bu gerçekliği kabullenecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Aliyev şu ifadeleri kullandı:

Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek.

Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler.

Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun.

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