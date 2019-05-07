Ali Yerlikaya kimdir? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya nereli?

Ali Yerlikaya’nın kim olduğu merak ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir? İstanbul seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. YSK İstanbul’da seçimin yeniden yapılmasına karar verdi. Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak. A Haber'den alınan bilgiye göre; 23 Haziran'a kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

Ali Yerlikaya, 11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı.

1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla; Hilvan( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2013 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.