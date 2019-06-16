Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Ali Utku'lar ölmesin diye bisikletle 'kalp' turuna çıktı

'Ali Utku'lar ölmesin diye bisikletle 'kalp' turuna çıktı

'Ali Utku'lar ölmesin diye bisikletle 'kalp' turuna çıktı

Oğlunu kanserden kaybeden Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Yücel, lösemili çocuklara ve kök hücre bağışına dikkat çekmek için Türkiye turuna çıktı.

Soner KAN

Adana’da beynindeki tümör nedeniyle oğlu Ali Utku’yu henüz 6 yaşında kaybeden Kemal Yücel, onun organlarını bağışlayıp 5 çocuğa can verdi. Minik Utku’nun kalbinin nakledildiği 2 yaşındaki Melek Özcan hayatını kaybettiğinde bir kez daha evlat acısı yaşayan Kemal Yücel, 2014’te oğlunun adına kurduğu Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği’yle 5 yılda 100’ün üzerinde çocuğa can oldu.  Yücel, şimdi de kök hücre bağışı konusunda bilinci arttırmak için bisikletiyle 20 ili kapsayan 3 bin 500 kilometrelik yolculuğa çıktı. 

EN ANLAMLI ROTAYI ÇİZECEK 

Babalar Günü'nde hem buruk hem de can olduğu yavruların sevinciyle yaşayan Yücel, “Biz, bir şeyler yapmadıkça çocuklar bir bir toprağa düşecek. Lösemi hastası çocukların, hayata tutunabilmesi için ilik nakline ihtiyacı var. Ben de ‘Her pedal bir umut olsun’ diyerek, Adana’dan yola çıktım” dedi. Yücel, Akdeniz’den İç Anadolu’ya, oradan Karadeniz’e ve sonrasında da Güneydoğu Anadolu’ya uzanıp, 20 il ve 9 ilçe merkezinde tam 3 bin 500 kilometrelik bir rota izleyecek. Rota tamamlandığında bir  ‘kalp’ oluşacak. Yücel, “Çaresizce nakil bekleyen lösemili çocuklarımız için insanlara kalpten mesaj vereceğiz” dedi. 

Utku Yücel’in bağışlanan kalbi, Türkiye’nin yapay kalp cihazı bağlanmış en küçük hastası Melek Özcan’a nakledilmişti. Baba Kemal Yücel nakilden sonra oğlunun kalbini Melek’in bedeninde dinledi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Babalık en çok onlara yakıştı
'Kendimi kanıtlamak için çok çalıştım'
'Çocuklar için bir aradayız'
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayından ilk kare
Hülya Avşar 6 milyonluk anlaşma sonrası tatile çıktı

Domino Taşı Etkisi :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'da

Ünlülerin yıllar önceki halleri...