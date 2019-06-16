'Ali Utku'lar ölmesin diye bisikletle 'kalp' turuna çıktı

Soner KAN

Adana’da beynindeki tümör nedeniyle oğlu Ali Utku’yu henüz 6 yaşında kaybeden Kemal Yücel, onun organlarını bağışlayıp 5 çocuğa can verdi. Minik Utku’nun kalbinin nakledildiği 2 yaşındaki Melek Özcan hayatını kaybettiğinde bir kez daha evlat acısı yaşayan Kemal Yücel, 2014’te oğlunun adına kurduğu Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği’yle 5 yılda 100’ün üzerinde çocuğa can oldu. Yücel, şimdi de kök hücre bağışı konusunda bilinci arttırmak için bisikletiyle 20 ili kapsayan 3 bin 500 kilometrelik yolculuğa çıktı.

EN ANLAMLI ROTAYI ÇİZECEK

Babalar Günü'nde hem buruk hem de can olduğu yavruların sevinciyle yaşayan Yücel, “Biz, bir şeyler yapmadıkça çocuklar bir bir toprağa düşecek. Lösemi hastası çocukların, hayata tutunabilmesi için ilik nakline ihtiyacı var. Ben de ‘Her pedal bir umut olsun’ diyerek, Adana’dan yola çıktım” dedi. Yücel, Akdeniz’den İç Anadolu’ya, oradan Karadeniz’e ve sonrasında da Güneydoğu Anadolu’ya uzanıp, 20 il ve 9 ilçe merkezinde tam 3 bin 500 kilometrelik bir rota izleyecek. Rota tamamlandığında bir ‘kalp’ oluşacak. Yücel, “Çaresizce nakil bekleyen lösemili çocuklarımız için insanlara kalpten mesaj vereceğiz” dedi.

Utku Yücel’in bağışlanan kalbi, Türkiye’nin yapay kalp cihazı bağlanmış en küçük hastası Melek Özcan’a nakledilmişti. Baba Kemal Yücel nakilden sonra oğlunun kalbini Melek’in bedeninde dinledi.