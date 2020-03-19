ALES ertelendi mi? 2020 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM açıkladı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. ALES’e girecek olan adaylar sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Türkiye’de korona virüs önlemleri kapsamında birçok sınav ertelendi. Gelen kararların ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi. ALES’İn ertelenip ertelenmeyeceği kafalarda soru işareti bırakırken ÖSYM açıklama yaptı. Konuyla ilgili detaylar haberimizde…

ALES ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM sınav takvimini güncelledi. Yeni sınav takvimine göre ALES ertelendi.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre ALES’in bahar dönemi sınavı 10 Mayıs 2020’de yapılacak. ALES’in son başvuru tarihi 23 Mart 2020 olarak belirlenmişti, başvurular devam ediyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açılanacağı ile ilgili gelişmelere ise önümüzdeki günlerde haberimizden ulaşabilirsiniz.