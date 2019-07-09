ALES başvuruları başladı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 22 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/2 başvuruları 17 Temmuz'a kadar alınacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
AA