ALES 2020 ne zaman yapılacak? ALES başvuru tarihleri belli oldu mu?

ALES 2020 tarihi sınava girecek olan adaylar tarafından merak konusu oldu. Lisansüstü eğitime başvuracak olan veya akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adaylar bu sınava girecek. ALES için ilk başvurular 13-23 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM corona virüs önlemleri kapsamında sınav takvimini değiştirince, adaylar ALES geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. ALES ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı haberimizde…

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ALES 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), koronavirüs salgını nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gitti. Yeni sınav takvimine göre ALES sınav tarihi 16 Ağustos 2020 olarak belirlendi.

ALES BAŞVURU TARİHİ

Sınav takviminde herhangi bir güncelleme olmadan önce ALES başvuruları 13-23 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM sınav tarihlerini değiştirince ALES geç başvuru tarihi 1 Temmuz olarak duyuruldu. Böylelikle sınava girecek olan adayların hala ALES başvurusu yapmak için hakları olmuş olacak.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES’e girilmesi gerekir. Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de yine ALES puanı şartı aranır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılıyorlar.