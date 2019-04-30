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Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 40 gözaltı

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 40 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' yönündeki ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerince dün saat 05.45'te, haklarında yakalama kararı çıkarılan 40 kişi için belirlenen adreslere baskın düzenledi. Eş zamanlı yapılan şok baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun Alanya'daki en büyük yasa dışı bahis operasyonu olduğu belirtildi.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve buna ait 15 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 fişek, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayarlar, yüklü miktarda para, yasa dışı bahisle ilgili not defteri, mağdurlara ait çok sayıda senet, yasa dışı bahis sitelerine girmede kullanılan kartlar ele geçirildi. KOM ekiplerince malzemelere el konulurken zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA

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