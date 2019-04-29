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  3. Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 37 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" yönündeki ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı. 

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 41 kişi için belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. 

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, operasyon kapsamında 4 kişinin de arandığı belirtildi.

(AA)

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