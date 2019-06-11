Alacağını istedi diye bıçaklı saldırıya uğradı

Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Yunus Emre Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö., H.M.'nin işyerine giderek, alacağını istedi. H.M. ise parası olmadığını bu nedenle borcunu ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.M., Y.Ö.´yü boğazı ile karnından bıçakladı.

İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ö., tedavi altına alındı. Polis, H.M.'yi gözaltına alarak, soruşturma başlattı.

(DHA)