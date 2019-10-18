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  3. Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon! 'Toma' ve 'Pars' buldu

Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon! 'Toma' ve 'Pars' buldu

Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon! 'Toma' ve 'Pars' buldu

Ankara narkotik polisleri, kentin dışında bulunan bir çiftliğe zulaladıkları eroini dikkat çekmemek için ticari taksi ile "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına dağıtan şebekeye yönelik düzenledikleri operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde tüketimi, satışı ve imalatının engellenmesi adına yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, "torbacı" olarak tabir edilen kentteki uyuşturucu satıcılarına Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikten eroin dağıtıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çiftliği fiziki takibe alan ekipler, şebekenin eroin dağıtımını dikkat çekmemek için ticari taksi ile yaptığını belirledi.

- FİLM GİBİ NARKOTİK OPERASYONU

Ticari taksinin çiftliğe gelmesiyle operasyon düzenleyen ekipler, kapısını koçbaşı kullanarak kırdıkları evde Afganistan uyruklu bir kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA'nın görüntülediği operasyonda, narkotik köpekleri "Toma" ve "Pars" da ticari taksinin motor kısmına ve çiftliğin bahçesindeki üstü kapatılmış kuyuya saklanan yaklaşık 5 kilogram eroini kısa sürede buldu.

Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

(AA)

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