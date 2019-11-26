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  3. İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu bölgede korku dolu anlar!

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu bölgede korku dolu anlar!

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu bölgede korku dolu anlar!

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Aksaray'da günlerdir korku saçan madde bağımlısı kişi, ışıklarda duran sürücüleri korkutarak para almaya devam ediyor.

İstanbul'un en işlek noktalarından Fatih Aksaray'da Turgut Özal Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı'nın kesiştiği noktada bulunan trafik ışıklarında duran sürücüler ve araçtakiler özellikle akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşıyor. Bir elinde uçucu madde dolu poşet, diğer elinde şişe ve çekpas bulunan kişi, günlerdir aynı noktada duruyor.

Torbadaki uçucu maddeyi çeken kişi bir yandan da araçlara yaklaşarak camlarını siliyor. Araçtakiler gördükleri karşısında şok yaşıyor. Araçtaki çocuklar korkulu gözlerle bu kişiye bakıyor.

Sürücüler, yabancı uyruklu olduğunu belirttikleri bu kişinin yanına zaman zaman başka kişilerin de geldiğini belirtiyor. Sürücüler, tehlikeli bir durum olduğunu, güvenlik endişesiyle para vermek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

DHA


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