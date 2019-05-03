AKŞAM'a sosyal sorumluluk ödülü

Haydarpaşa Külliyesi'ndeki törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, sağlıkla ilgili bireylerin karar vermesinde medyanın etkili olduğunu belirtti. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de “Yaptıklarımızı topluma doğru anlatmak medyanın gayretleriyle oluyor” dedi. AKŞAM Gazetesi editörü Yeliz Coşkun “Kollarım Çıkacak Sanıyordum” haberiyle ‘Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görüldü. AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da ‘Amerikalı Doktorlar Türkiye’de Eğitim Görmeye Başladı’ haberiyle CNN Türk muhabiri Sema Akbulut’a ödülünü takdim etti.