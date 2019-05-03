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  3. AKŞAM'a sosyal sorumluluk ödülü

AKŞAM'a sosyal sorumluluk ödülü

AKŞAM'a sosyal sorumluluk ödülü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından ‘sağlık’ temalı haberler için düzenlenen 'Şahane Medya Ödülleri' sahiplerini buldu.

Haydarpaşa Külliyesi'ndeki törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, sağlıkla ilgili bireylerin karar vermesinde medyanın etkili olduğunu belirtti. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de “Yaptıklarımızı topluma doğru anlatmak medyanın gayretleriyle oluyor” dedi. AKŞAM Gazetesi editörü Yeliz Coşkun “Kollarım Çıkacak Sanıyordum” haberiyle ‘Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görüldü. AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da ‘Amerikalı Doktorlar Türkiye’de Eğitim Görmeye Başladı’ haberiyle CNN Türk muhabiri Sema Akbulut’a ödülünü takdim etti. 

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