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09 Kasım 2020 Pazartesi 11:49 | Son Güncelleme:

Akşam yazarı Ahmet Kekeç yoğun bakımda

Akşam yazarı Ahmet Kekeç yoğun bakımda

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, koranavirüse yakalandı. Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, babası Kekeç'in yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Akşam yazarı Ahmet Kekeç, koranavirüse yakalandı. Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, babası Kekeç'in yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Keke sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yere verdi: 

"Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, covid + teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz."
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