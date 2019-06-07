  • $5,8456
  • 6,5922
  • 250.981
  • 91.833
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
07 Haziran 2019 Cuma 14:20 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 14:20

Akrebin soktuğu çocuk hayatını kaybetti

Akrebin soktuğu çocuk hayatını kaybetti

Yavuzeli'nde 6 yaşındaki kız çocuğunu evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada akrep soktu. Zehirlenen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı Ballık kırsal mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Meryem K., Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evinin bahçesinde oyun oynarken akrep sokması sonucu zehirlendi. Çocuğun hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören anne ve babası 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zehirlenen çocuğu Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. 2 gün boyunca hastanede yaşam savaşı veren küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Küçük kızın cenazesi Ballık kırsal mahallesinde defnedildi.

(İHA)

Doktor Hastasını Tekme Tokat Böyle Dövdü

<p>Kızıyla ilçeye tatile gelen Çinli Wang Qiling de Ölüdeniz Mahallesi´nde yamaç paraşütlerini görün

75 Yaşındaki Nine Yamaç Paraşütü Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.