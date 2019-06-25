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  3. Aklından bile geçirme Çipras

Aklından bile geçirme Çipras

Aklından bile geçirme Çipras

Türkiye’ye gözdağı vermeye kalkan Yunanistan Başbakanı Çipras, Meis Adası açıklarındaki sondaj faaliyetleri konusunda Ankara'yı tehdit etti.

Türkiye’nin dünyada yankı uyandıran sondaj faaliyetleri, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı rahatsız etti. Çipras, Atina’nın kendi kara sahanlıklarında yapılacak herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini söyledi. Çipras, AB’nin bu hafta Lüksemburg’da düzenlediği toplantıda Ankara’ya, Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyetleri sebebiyle açık ve sert bir mesaj verdiğini belirtti. 

YUNAN ORDUSU HAZIRMIŞ 

Yunan Başbakan daha önce de Ankara’yı uyarmış ve saldırgan tutumundan vazgeçmemesi halinde bunun bedeli olacağını söylemişti. Öte yandan, Yunan silahlı kuvvetlerinin de olası bir gerginliğe karşılık Ege Denizi’nde hazırda beklediği belirtildi. Ülkede, Rodos’un doğusunda ve Meis’in güneyinde Türkiye’nin olası bir müdahalesi konusunda endişe duyuluyor. Yunan basınının haberinde olası bir gerginlikte Yunan deniz kuvvetlerinin karşılık vereceği, hava kuvvetlerinin de destekleyici bilgisi yer aldı!

Yunanistan ve Avrupa’dan gelen peş peşe tehditlere karşın Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyacak. Son olarak 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz Akdeniz’deki ilk sondajına doğru yola çıktı.  

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