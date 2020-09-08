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  3. Akıllara durgunluk veren olay! İnterneti bağlanmayınca intihara kalkıştı
08 Eylül 2020 Salı 23:39 | Son Güncelleme:

Akıllara durgunluk veren olay! İnterneti bağlanmayınca intihara kalkıştı

Akıllara durgunluk veren olay! İnterneti bağlanmayınca intihara kalkıştı
İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Nakil yaptıramadığı için internete bağlanamayan şahıs intihar etmeye kalktı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir şahıs, adres değişikliğinden dolayı nakil olarak almak istediği internet bağlanmayınca 10 katlı binaya çıkarak intihara kalkıştı.

İHA'nın haberine göre, Girne Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir binanın 9. katında ikamet eden Mehmet K. (25), daha önceden oturdukları evlerindeki interneti nakil olarak yeni evlerindeki adrese bağlanmasını istedi.

Adres değişikliğinden dolayı internet nakil müracaatında bulunan Mehmet K., internet bağlanmayınca oturdukları 10 katlı binanın tepesine çıkarak intihara kalkıştı. 

Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. 

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri olası bir atlama olayına karşı hazırlık yaparken polis ekipleri ise Mehmet K’yı ikna etmeye çalıştı.

 Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik ikna çabaları sonucunda Mehmet K., bulunduğu yerden indi. İkna edilen genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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