Akılalmaz olay! Balkonda oturduğu sırada dehşeti yaşadı

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Ferhat Ç'ye yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı.

Açılan ateşte Ferhat Ç. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Özel bir hastaneye götürülen Ferhat Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

(AA)