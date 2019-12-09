Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır? Milyoner sorusu ve cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

A: Kıbrıs, Sardinya, Sicilya

B: Kıbrıs, Sicilya, Sardinya

C: Sardinya, Kıbrıs, Sicilya

D: Sicilya, Sardinya, Kıbrıs

Doğru cevap: D Sicilya, Sardinya, Kıbrıs