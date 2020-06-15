Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarıyla eğitim gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: