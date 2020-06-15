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  3. Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarıyla eğitim gerçekleştirildi
15 Haziran 2020 Pazartesi 18:53 | Son Güncelleme:

Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarıyla eğitim gerçekleştirildi

Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarıyla eğitim gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz'in en etkin denizaltı filolarına sahip iki deniz kuvveti arasında icra edilen eğitimlerle karşılıklı iş birliğinin artırılması sağlandı."
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