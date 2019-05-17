Akdeniz'de aranan 53 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 7 günlük çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı. Yapılan çalışmalarda A.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramda 2 tabanca, 2 şarjör, 195 adet dolu fişek, 2 pompalı tüfek, 30 gümrük kaçağı içki ele geçirildi.



Yasa dışı bahisle ilgili yapılan çalışmalarda ise ekipler, 2 iş yerine yaptıkları operasyonlarda 7 bilgisayar kasası ve 2 lapton, 1 termal yazıcı, 2 kumar makinesi ile makine içerisinde 150 lira para ele geçirdi.



İlçede meydana gelen kapkaç, ateşli silahla yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, hırsızlık gibi suçları işleyenlere yönelik de çalışma yürüten ekipler, yaptıkları çalışmalarda 6 kişiyi gözaltına alırken, şahıslarla birlikte 6 tabanca, 4 tüfek, 2 şarjör, 231 dolu fişek, 10 kilogram kablo, bir krank makinesi, 1 fren ele geçirildi.



Aranan şahıslara yönelik de çalışma yapan ekipler, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik gibi suçlardan 5 yıl ve aralıklarla hapis cezası bulunan 53 kişi yakalandı.

(İHA)