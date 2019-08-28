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  3. Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.08'de Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Akdeniz'in 29,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 84,78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

(AA)

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