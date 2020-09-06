Akdeniz Fırtınası başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül’de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilecek. Her yıl planlı olarak yapılan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

MUHAREBE VE ARAMA

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekâtı tatbikatı ve eş zamanlı icra edilecek.

CUMHURİYETİN İLK HAVA ŞEHİDİ

Türk Hava Kuvvetlerinin 1964’te Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağı isabet alan ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi oldu. Topel’in adı, Türkiye ve KKTC’de çok sayıda park, cadde, sokak, müze, bina ve anıtta yaşatılıyor.

