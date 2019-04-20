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  3. Milli Savunma Bakanı Akar: Terör örgütü Berat Kandilinde ne kadar kalleş olduğunu gösterdi

Milli Savunma Bakanı Akar: Terör örgütü Berat Kandilinde ne kadar kalleş olduğunu gösterdi

Milli Savunma Bakanı Akar: Terör örgütü Berat Kandilinde ne kadar kalleş olduğunu gösterdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bitme noktasına gelen terör örgütü, Berat Kandilinde üs bölgemize saldırarak ne kadar hain ve kalleş olduğunu gösterdi." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bitme noktasına gelen terör örgütü, Berat Kandilinde üs bölgemize saldırarak ne kadar hain ve kalleş olduğunu gösterdi." dedi.

Akar, "Bu menfur saldırılar bizleri yıldırmayacak, TSK kendisine tevdi edilen görevleri artan azim ve kararlılıkla yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

AA

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