Akar: Terör bitmeden Pençe de bitmez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Pençe harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Balkayalar’da sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı Büyüktopraklı Üs Bölgesi’ne gitti. Birlik komutanından hudut tekmili alan Bakan Akar, daha sonra mevzideki askerlerle tek tek sohbet etti. Askerlerin bayramını kutlayan Akar, Hakurk bölgesini gören üs bölgesindeki faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Girilmez denilen yerdeyiz

Mehmetçik ile bayramlaşan, askerlerin aileleriyle telefonda görüşen Akar, “Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden arındıracağız” dedi. Akar, Pençe Harekatı’nın yanı sıra TSK’nın devam eden diğer faaliyetlerine de dikkati çekerek, şunları söyledi: “Bir taraftan Fırat Kalkanı harekat bölgesinde faaliyetlerimiz aralıksız sürerken aynı zamanda Zeytin Dalı harekat bölgesindeki faaliyetlerimizi icra etmekteyiz. İdlib’de mazlumları ve masumları korumaya devam ediyoruz. Ateşkes ve istikrarın sağlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Üzerinde bulunduğumuz yerler ve arkamızdaki İkiyaka Dağları, daha önce teröristlerce ‘girilemez, çıkılamaz’ olarak nitelendirilen yerlerdi. Mehmetçik ‘girilemez’ denilen yerlerin hepsine girdi, ‘çıkılamaz’ denilen yerlerin hepsine çıktı. Bu bölge tamamen TSK’nın kontrolü altında.”

K.Irak'ta 42 Ağrı’da 2 hain öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor. Harekatta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana öldürülen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.? İçişleri Bakanlığından, Agˆrı Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.