Akar: İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan harekat başarıyla sürdürülmektedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar birbiri ardına son dakika gelişmelerinin yaşandığı İdlib'deki harekata ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akar'ın yaptığı açıklamada İdlib'de son duruma ilişkin rakamlarda 2 bin 212 rejim unsurunun imha edildiği net bir şekilde dünyaya ilan edildi. Akar'ın son dakika açıklamalarına göre İdlib bölgesinde Rejim unsurlarına karşı gerçekleştirilen harekatın adı "BAHAR KALKANI" olarak belirlendi. Bakanın açıklamasında Rusların hedefte olmadığı ve İdlib'de birliklerimize saldıran Rejim unsurlarının TSK'nın hedefinde olduğu belirtildi. Akar ayrıca açıklamasında Rusya'dan beklentinin rejimin Soçi mutakabat sınırlarına çekilmesi için etkisini kullanması olduğunu yineledi.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın SON DAKİKA açıklamaları;

"BAHAR KALKANI HERAKATI BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLMEKTE"

"27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar son duruma ilişkin bilgi vermek gerekirse İdlib'de 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir.

"RUSYA'DAN BEKLENTİMİZ..."

Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır. Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var.Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir "