Akademik araştırmalarda, Amerikan Futbolu ve Buz Hokeyi liglerinde hangi oyuncuların daha fazla ceza aldığı ancak Türkiye Futbol Süper Ligi'nde böyle bir durum görülmediği ortaya konmuştur? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



AKADEMİK ARAŞTIRMALARDA, AMERİKAN FUTBOLU VE BUZ HOKEYİ LİGLERİNDE HANGİ OYUNCULARIN DAHA FAZLA CEZA ALDIĞI ANCAK TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ'NDE BÖYLE BİR DURUM GÖRÜLMEDİĞİ ORTAYA KONMUŞTUR?

A: Bıyık bırakan



B: Siyah forma giyen

C: Kısa boylu olan

D: Uzun saçlı olan

Doğru cevap: B Siyah forma giyen