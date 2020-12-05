05 Aralık 2020 Cumartesi 15:02 | Son Güncelleme:
AK Partili vekil istismar mağduru CHP'li kadınlara seslendi: Yanınızdayız
AK Partili vekil İffet Polat, CHP'deki taciz skandallarında mağdur olan kadınlara seslendi. Polat, "Biz istismar edilen CHP'li kadınların yanındayız" ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi İffet Polat sosyal medya hesabından CHP'deki taciz skandallarına ilişkin paylaşımda bulundu.
İSTİSMARLARIN ÖRTBAS EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ
AK Partili bir kadın olarak CHP'de siyaset yapan kadınları savunmak zorunda kalacağım aklımın ucundan geçmezdi diyen Polat, CHP örgütündeki kadınların taciz ve tecavüze uğraması ve bu istismarların örtbas edilmesinin kabul edilemez. olduğunu belirtti.
CHP KADINLAR İÇİN YAKIN TEHLİKE
İstismar mağduru CHP'li kadınların yanında olduğunu vurgulayan Polat, #ChpKadınlarİçinYakınTehlike hashtagi ile skandala tepki gösterdi.