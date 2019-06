AK Partili Turan: 'Pençe' harekatı elimizi güçlendirecek

Çanakkale Kordon'daki öğretmenevinde, AK Parti İl Başkanlığı'nca bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, eski milletvekilleri İbrahim Köşdere ve Ayhan Gider, gençlik ile kadın kolları yöneticileri ve çok sayıda partili bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere hitap eden AK Parti'li Turan, "AK Parti; yüzde 50 oy alan Türkiye'nin birinci partisi ise her görüşü, her fikri, her zikri kendi yanına alma ve beraber yol alma imkanına sahiptir. Biz bu özgüvendeyiz. Bize muhalif olan bir sürü parti, Sayın Erdoğan'la beraber yol yürümeye başlamadı mı? Ne oldu? Onlar için de iyi oldu, AK Parti için de iyi oldu; ama en önemlisi Türkiye için iyi oldu. Gelinen yerde bu ittifakla beraber büyük hizmetlere imkan sağlandı. 'Tek millet, tek devlet, tek vatan' diyen kim varsa 'baş tacı' diyeceğiz. Bizim için ölçü bu" diye konuştu.



'TERÖRLE MÜCADELEMİZDE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'



TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe' harekatıyla ilgili Turan, şunları söyledi:



"Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok büyük bir adım atılıyor. Tüm imkanlar zorlanarak, tüm imkanlar seferber edilerek, bu ülkenin beraberliği, milli birliği için adımlar atılıyor. Kuzey Irak'taki operasyon hem Suriye'de hem İran'da hem Rusya'da hem Amerika'daki toplantılarda elimizi daha da güçlendirecek olan bir adım. Terörle mücadelemizde kararlılıkla devam edeceğiz; ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ortak değerler olması lazım. Bu ortak değerleri, meseleyi masaya yatırdığımızda Kuzey Irak'taki operasyonla ilgili ana muhalefetin bir tek ifadesini gördünüz mü? Var mı bir açıklaması, var mı bir moral motivasyonu? Maalesef yok. Oysa biz terör başta olmak üzere ortak sorunlarımıza tüm partilerin siyasi parti gözetimi yapmaksızın beraber adım atmasını, askere beraber sahip çıkmasını isteriz. 3 tane dangalağın televizyonda çıkıp da askerimize laf atmasının bizim için bir kıymeti yok. Askerimiz gereğini yapacak ve haddini bildirecektir."



'İTİRAZIMIZI HAKLI BULAN YSK, TEKRAR SEÇİM KARARI ALDI'



ziran'da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Turan, "Biz aslında seçimleri geride bırakıp, önümüze bakalım istedik; ama biliyorsunuz İstanbul'da tartışma konusu oldu. O itirazların geri olarak da 30 bin fark az bir sayımda 15 bine düştü ve bu sayım devam ederken, CHP'nin itirazıyla beraber sayım durduruldu. Bakın, önemli bir şey söylüyorum. 30 bin fark var, 2 parti arasında. AK Parti 'Tekrar sayalım, yanlış var' diyor. Sayım tekrar başladığında 30 bin olan fark, 15 binlere düşüyor; ama bu arada CHP, sayımı durdurmak için başvuruyor. Şimdi de diyorlar ya 'Niye seçim yaptınız?' Mecbur kaldık. CHP'nin tekrar sayıma itirazı olmayıp, sayım bitseydi ya Binali Yıldırım ya CHP adayı kazanmış olacaktı. Ama sayım durduruldu ki itiraz etmek zorunda kaldık ve itirazımızı haklı bulan YSK da tekrar seçim kararı aldı" dedi.



AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"23 Haziran'da hangi aday kazanırsa kazansın baş tacı kardeşim. FETÖ ve PKK, AK Parti'nin değil Türkiye'nin düşmanı. O yüzden düşmanımıza karşı beraber olmak, hep beraber, omuz omuza mücadele etmek görevimiz olması lazım. Seçim bittiğinde İstanbul'da 15- 16 günlük başkanlık yaptı ya CHP adayı; İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, her toplantıda beraber oturdular. Eş başkan gibiydi. Hatırlayın, her toplantıda İmamoğlu ile Kaftancıoğlu yan yana beraber oturdular. Eş başkanlık yaptı, görüntü verdi. 'Belediye'yi ben yöneteceğim' dedi. Biz Kaftancıoğlu'nun kim olduğunu biliyoruz, tweet'lerinden, çalışmalarından, konuşmalarından. Peki şimdi soruyorum, nerede Kaftancıoğlu? Kampanyadan beri hiç gören var mı? Adeta hem Kılıçdaroğlu'nu hem Kaftancıoğlu'nu hem Sezgin Tanrıkulu tarzı CHP'lileri, bir odaya kilitlediler. Sözüm ona sevgi pıtırcığı gibi gösterilen adamları öne çıkardılar. Halkımız bunları yutmayacak. İstanbul'daki aday, CHP adayı olduğunu herkese söyleyeceğiz. CHP'nin kim olduğunu biz iyi biliyoruz. Canan Kaftancıoğlu'nu saklayan adamlar, Kılıçdaroğlu'nu geri çeken adamlar, bir başka hesap için bunu yapıyorlar. Göreceksiniz, İstanbul'da da inşallah AK Parti belediyesi devam eder."

(DHA)