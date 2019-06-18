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  3. AK Partili Meclis Üyesi Akdeniz silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

AK Partili Meclis Üyesi Akdeniz silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

AK Partili Meclis Üyesi Akdeniz silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Malatya'nın Kale ilçesinde silahlı saldırı sonucu AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) ve Sait Yıldırım'a (49) kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Ağır yaralanan Akdeniz ile Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Akdeniz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

(AA)

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